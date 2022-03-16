Çernobil Nükleer Santralinin bulunduğu bölgedeki Slavutych kasabasının Belediye Başkanı Fomichev İngiliz basınına konuştu.

Güvenlik sistemleri için yedek kontrol sağlayan acil durum jeneratörleri de dahil olmak üzere yakıtın tükenmesinin tam bir felaket olacağını söyleyen Fomichev, halkın ısınmada kullandığı rezerv yakıt kaynaklarınının hızla tükendiğini, halkın azalan elektrik kaynağı nedeniyle evlerinin bahçesinde ateş yakarak yemek pişirdiğine dikkat çekti.

Ukrayna'nın ulusal enerji şirketi Ukrenergo, Rus güçlerinin yüksek voltajlı bir elektrik hattına zarar vermesinin ardından 5 gün elektriksiz kalan bölgeye pazartesi gecesi bölgeye üçüncü kez elektrik verdi.

Santralde sürekli soğutulması gereken 20 ton nükleer atık bulunuyor.

Soğutma sistemlerinin kısa süreli durması bile nükleer felakete yol açabiliyor.

"Rehin tutulan personel ağır stres altında"

Personelin Rus askerleri tarafından rehin tutulduğuna da dikkat çeken Fomichev, 100 kişilik personelin ağır stres altında olduğunu belirtti.

Gıda sıkıntısı da yaşayan personelin yaşadığı ruhsal çöküşün de kaza riskini arttırdığına dikkat çeken Belediye Başkanı personelin insani koridor açılarak değiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bölgedeki Ukraynalı yetkililer de Belediye Başkanının açıklamalarını doığurulayarak nükleer tesislerin güvenliğini sağlamak için acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

1986'daki nükleer felaketten sonra personel için özel olarak inşa edilen Slavutych kasabası, yaklaşık 20 bin kişiye ev sahipliği yapıyor.



