Brüksel'de saat 10.00 itibarıyla başlayan ilk oturumda NATO üyesi ülkelerin yanı sıra Ukrayna, Gürcistan, İsveç ve Finlandiya ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de yer alıyor.

NATO, ortaklık yaptığı diğer ülke ve kurumlarla son durumu değerlendirecek.

Brüksel’de gündem Ukrayna. NATO Savunma Bakanları toplanıyor. NATO’nun doğu kanadının genişlemesinin ele alınacağı toplantıya dair detaylar @trthaber’de. pic.twitter.com/y5THBIlWRX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 16, 2022

Türkiye saati ile 15.30'da ise sadece NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları toplanacak ve gelecek hafta yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıkları gözden geçirecek.

Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar da Brüksel'deki söz konusu toplantıya katılacak.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü gerçekleştirilecek olan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel'de… pic.twitter.com/dsLQZAoOe7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 15, 2022

NATO bir yandan mali, insani ve askeri desteğini devam ettirirken diğer yandan da savaşın NATO sınırları içine sıçramaması için gerekli tedbirleri almaya çalışıyor.