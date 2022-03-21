Adı 'Kinjal'. Rusça'da 'hançer' anlamına geliyor. Sesten 5 kat hızlı hareket ediyor. Hızını kaybetmeden üstün manevra kabiliyetini de sürdürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'durdurulamaz' olarak nitediği hipersonik füzeyi ilk kez Suriye'de denedi. 2019'da da envanterine aldı. İlk kullanım alanı da Ukrayna oldu.

Peki hipersonik füze nedir? Bu füzeye neden ihtiyaç duyuldu?

Ses hızının 10 katına kadar çıkabilen hipersonik füzeler, 20 bin metre irtifaya kadar yükselebiliyor. Daha da önemlisi, hızını kaybetmeden üstün manevra kabiliyetini koruyor.

Hipersonik füzeler nükleer başlık taşıyabiliyor

Hipersonik füze, hedefe fırlatıldıktan sonra, balistiklerin tersine atmosferin dışında uzun süre kalmıyor, düşük irtifada hızla yol alıyor. Üstelik nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip. Bu da Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere teknoloji zengini Batılı ülkeleri kaygılandırıyor.

Henüz, bu hızda ve yetenekte bir füzeyi algılayıp önleme kapasitesine sahip bir hava savunma sistemi bulunmuyor.

Hipersonik füzeler,öngörülebilir değil. Bu yönüyle de, stratejik hesaplamaları devreden çıkarıyor ve önceden yapılan planları etkisiz kılabiliyor. Yani bir anlamda düşmanı hazırlıksız yakalıyor.

Askeri güç dengesini etkileyecek

Devletler arasındaki askeri güç dengesini bozabilecek nitelikte.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin arasındaki hipersonik füze teknolojisi yarışına, Kuzey Kore de yaptığı denemeler ile dahil olma çabasında.