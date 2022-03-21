Yerel hükümet, geçen hafta askıya alınan şehir içi otobüs ve metro seferlerinin de yeniden başlatılacağını açıkladı.

Çin'in en büyük şehirlerinden, yaklaşık 17,5 milyon nüfuslu Şıncın, artan COVID-19 vakaları nedeniyle 14 Mart'ta karantinaya alınmıştı.

Kentte zorunlu ihtiyaçlara karşılık verenler dışındaki tüm işletmeler geçici olarak kapatılmış, şehir içi otobüs ve metro seferlerinin yanı sıra komşu Hong Kong'dan kargo seferleri de geçici olarak durdurulmuştu.

Şıncın'da son 24 saatte 33 vakanın görüldü, ayrıca 11 "asemptomatik vaka" tespit edildi.

Çinli sağlık yetkilileri, bu türden vakaları genel toplama dahil etmiyor, "asemptomatik vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Finans ve teknoloji merkezi Şıncın, Çin'in en büyük şirketlerinden telekomünikasyon donanımları üreticisi Huawei; elektrikli araç üreticisi BYD; Apple, Amazon, Sony ve Microsoft'a imalat hizmeti sağlayan Foxconn ve yaklaşık 1,2 milyar kullanıcısıyla Çin'in en büyük internet platformu WeChat’in sahibi Tencent gibi şirketlere ev sahipliği yapıyor.

Çin'in "sıfır vaka" stratejisi

Çin'de son haftalarda Omicron varyantını taşıyan vakalar, ana karadaki 31 eyalet ve bölgenin 28'ine yayıldı. Günlük vaka sayısı, belirti göstermediği için genel toplama dahil edilmeyen "asemptomatik" vakalarla 3 bin ile 5 bin arasında seyrediyor.

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in COVID-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

COVID-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler COVID-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor.