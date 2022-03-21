Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 11:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sinop’ta trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Sinop-Erfelek karayolu üzerinde 09.45'te meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 57 KA 396 plakalı otomobil ile seyir halinde olan N.B., zeminin ıslak olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmında maddi hasar meydana gelirken, sürücü N.B. ile H.B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Sinop Trafik Kazası
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