İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu şüpheliler ile sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kent merkezi ve ilçelerde yapılan baskınlarda, 9 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca ile dijital doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemi sürüyor.