Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 11:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de PKK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf:AA]
İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu şüpheliler ile sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kent merkezi ve ilçelerde yapılan baskınlarda, 9 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca ile dijital doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemi sürüyor.
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