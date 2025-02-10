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Dünya
AA 10.02.2025 23:04

Kovulan ABD Özel Yetkili Savcılık Ofisi Başkanı, Trump'a dava açtı

ABD Özel Yetkili Savcılık Ofisi (OSC) Başkanı Hampton Dellinger, kovulmasının yasa dışı olduğunu savunarak Başkan Donald Trump'ı dava etti.

Kovulan ABD Özel Yetkili Savcılık Ofisi Başkanı, Trump'a dava açtı
[Fotograf: Reuters]

Dellinger, Beyaz Saray'dan Trump adına cuma günü gönderilen bir e-posta ile görevine son verildiğini öğrendiğini açıkladı.

İşten çıkarılmasına ilişkin Washington Federal Mahkemesinde dava açan Dellinger, söz konusu kararın hukuki içtihat ile çeliştiğini söyledi.

Dellinger, yalnızca "yetersizlik, görevi ihmal veya kötüye kullanma" nedeniyle görevden alınabileceğini ve başkanın bu kararın hukuka aykırı olduğunu savundu.

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve başladığı günden itibaren başta Adalet Bakanlığı olmak üzere farklı federal kurumlarda görev yapan birçok kişinin görevine son vermişti.

Kongredeki Demokratlar, Trump'ın görevden aldığı isimler arasında daha önce kendi aleyhindeki soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Jack Smith ve benzeri isimlerin de yer almasını eleştirmişti.

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