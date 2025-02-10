Çok Bulutlu 0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.02.2025 22:24

İsrailli esir ailelerinden işgalci İsrail hükümetine tepki

İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv hükümetinden, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmasını sekteye uğratabilecek herhangi bir adımdan kaçınmasını ve taahhütlerine bağlı kalmasını talep etti.

İsrailli esir ailelerinden işgalci İsrail hükümetine tepki
[Fotograf: Reuters]

İsrailli Esir Aileleri Heyeti, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail’in ateşkes anlaşması taahhütlerine uymadığı gerekçesiyle 15 Şubat’ta planlanan esir değişimini ertelediğini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

İsrailli esirlerin aileleri, hükümete Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmasını sekteye uğratabilecek herhangi bir adımdan kaçınması, taahhütlerine bağlı kalması ve 76 İsraillinin serbest bırakılmasını sağlaması çağrısında bulundu.

İsrailli Esir Aileleri Heyeti, arabuluculardan, anlaşmanın yeniden uygulanmasını sağlamak için hızlı ve etkili bir çözüm bulmaları konusunda acilen müdahale etmelerini istedi.

Hamas: Cumartesi günü yapılması planlanan rehine takası ertelendi
Hamas: Cumartesi günü yapılması planlanan rehine takası ertelendi

"Netanyahu'nun sorumsuz tutumu..."

Öte yandan, İsrail'in Maariv gazetesinde yer alan haberde İsrailli esirlerden Matan'ın annesi Einav Zangauker, "Hamas’ın açıklaması, Netanyahu’nun sorumsuz tutumunun doğrudan bir sonucudur. Onun kasıtlı oyalamaları ve gereksiz kışkırtıcı açıklamaları, anlaşmanın uygulanmasını engelledi." ifadelerini kullandı.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İsrailli parti lideri: Gazze'ye giren yardım paketleri bombalanmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:32
Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem
23:14
ABD'nin eski hazine bakanlarından "Trump yönetimi" uyarısı
23:10
Ateşkesin başlangıcından bu yana katil İsrail ordusu Gazze’de 25 kişiyi öldürdü
23:06
Kovulan ABD Özel Yetkili Savcılık Ofisi Başkanı, Trump'a dava açtı
23:04
Gazze hükümetten uluslararası topluma "İsrail'e baskı" çağrısı
22:58
Samsun'da eğitime kar engeli
Side Antik Kenti'nde ay manzarası
Side Antik Kenti'nde ay manzarası
FOTO FOKUS
İki tırın çarpışma anı kamerada
İki tırın çarpışma anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ