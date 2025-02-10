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Dünya
AA 10.02.2025 22:08

İsrailli bakandan işgalci orduya "Gazze'de her türlü senaryoya hazır olun" talimatı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgalci orduya Gazze'de muhtemel her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olma talimatı verdi.

İsrailli bakandan işgalci orduya "Gazze'de her türlü senaryoya hazır olun" talimatı
[Fotograf: AFP]

İsrail Savunma Bakanlığı, Hamas'ın 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen 6'ncı tur esir takasını ikinci bir emre kadar askıya aldığını duyurmasının ardından bir açıklama yayımladı.

Katz, "Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı durdurduğunu açıklamasının, ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının tamamen ihlali olduğu" iddiasında bulunarak, İsrail ordusuna, Gazze'de muhtemel her türlü senaryoya karşı en üst düzeyde hazırlıklı olmaları talimatını verdiğini duyurdu.

Hamas: Cumartesi günü yapılması planlanan rehine takası ertelendi
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Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.

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