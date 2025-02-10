İşgalci İsrail'in saldırdığı Batı Şeria'da Filistinlilerin sürgünü devam ediyor

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta ateşkese varılmasının ardından İsrail ordusunun Batı Şeria'ya başlattığı baskı ve şiddet dalgası sürüyor.

İsrail ordusu, 2 gündür Tulkerim kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı'nı kuşatarak buraya saldırılarını sürdürüyor. İsrail askerlerinin kampta açtığı ateşte, aralarında 8 aylık hamile bir kadının olduğu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Filistinliler, İsrail askerlerinin, kamptaki evleri basarak sivilleri zorla evlerinden çıkardıklarını aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Kamp çevresinde çatışma sesleri

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bugüne sık aralıklarla saldırı düzenlediği ve şimdi de kuşatma altında tuttuğu Nur Şems Mülteci Kampı'nın çevresine araçlar yaklaşamıyor. İsrail ordusuna ait iş makinelerinin yolları kazması nedeniyle araçlar bazı caddelerde ilerleyemiyor.

İsrail askerleri ve Filistinli silahlı direniş grupları arasındaki çatışmalar nedeniyle kamptan silah ve patlama sesleri geliyor.

Yüzlerce Filistinli kadın, çocuk, yaşlı sivilin İsrail ordusunun kazdığı çamurlu yollarda, yanlarına alabildiği birkaç parça eşya ile zorunlu göç ettiğini gözlemlendi.

İsrail askerleri, kamptan ayrılan ve yakınlarının kendilerini araçlarla alacağı noktaya ilerleyen Filistinli sivil bir grubu geri çevirdi.

Nur Şems Mülteci Kampı'nın açıklarında çok sayıda Filistinlinin kamptan ayrılan yakınlarını karşılamak için beklediği görüldü.

Çocuklarıyla kamptan ayrılan Filistinli kadın İbtisam Ebu Zehra, "İsrail ordusu evimizi bastı, sonra bizi başka eve aktardı. Bazı kişileri gözaltına aldı ve bizi de kamptan çıkmaya zorladı." dedi.

Kamptan çıkmadan önce tehdit edildiklerini dile getiren Ebu Zahra, ayrıca askerlerin kendileriyle dalga geçtiklerini ekledi.

İsrail askerleri ev ev dolaşıyor

Ahmed Azze de İsrail ordusunun kampta sokağa çıkma yasağı duyurusu yaptığını belirterek askerlerin evlere baskın düzenleyip insanları zorla çıkardığını anlattı.

Mülteci kampında İsrail askerlerinin yapıları patlattığına ve iş makinelerinin yıkıma devam ettiğine işaret eden Azze, "kuşatma altındaki kampta kalan insanların sırasını beklediğini, askerlerin ev ev dolaştığını" paylaştı.

Azze, "Kimse Filistin halkıyla ilgilenmiyor. Dünya, Arap ülkeleri olanları izliyor, kimse bir şey yapmıyor." sözleriyle sitem etti.

Annesiyle birlikte kamptan zorla çıkarılan Esad Ebu Zahra, evlerinin 40 asker tarafından basıldığını, içerideki her şeyi yıkıp döktüklerini ve evlerinden zorla çıkarıldıklarını söyledi.

Filistinli adam, "Bugün atalarımızın 1948'de yaşadığı gibi yeni bir Büyük Felaket (Nekbe) yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

"En az 20 bin kişi yerinden edildi"

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta ateşkesin sağlanmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria genelinde Filistinlilere şiddeti ve baskısını artırdı.

Filistin makamlarının paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtlayan kontrol noktaları 898'e yükseldi.

Batı Şeria'daki Filistinliler, beldeleri ya da kentlerinden ayrılarak başka yerlere gitmek istediğinde kontrol noktalarında saatler geçirmek zorunda kalıyor.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine 21 Ocak'ta başlattığı saldırıları ve buradaki mülteci kampına uyguladığı kuşatma hala devam ediyor.

Filistinli yetkililere göre, Cenin Mülteci Kampı'nda en az 20 bin kişi zorla yerinden edildi.

İsrail ordusu, Cenin'in ardından Tubas, Tulkerim vilayetleri, buraya bağlı beldeler ve Filistin Mülteci Kampları'na saldırılarını genişletti.

İsrail ordusunun saldırılarında, Cenin'de 2 yaşında bir bebeğin de aralarında yer aldığı 25 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Tulkerim'deki saldırılarında 11 yaşında bir çocuk ile 8 aylık hamile bir kadın da hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail şiddetinde 2025'in başından itibaren 11'i çocuk toplam 75 Filistinli yaşamını yitirdi.