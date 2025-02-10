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Dünya
AA 10.02.2025 22:17

İsrailli parti lideri: Gazze'ye giren yardım paketleri bombalanmalı

İsrail'de aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım malzemeleri dahil her şeyi vurmasını istedi.

İsrailli parti lideri: Gazze'ye giren yardım paketleri bombalanmalı
[Fotograf: Reuters]

Ben-Gvir, X hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen 6'ncı tur esir takasını ikinci bir emre kadar askıya aldığını duyurmasınına verilecek cevabın Gazze'ye yeniden şiddetli saldırılar düzenlemek olduğunu öne sürdü.

İsrail ordusunun Gazze'ye yeniden havadan ve karadan şiddetli saldırılar düzenlemesi gerektiğini iddia eden Ben-Gvir, "Elektrik, yakıt ve su da dahil olmak üzere insani yardımlar tamamen durdurulmalı ve Gazze'ye daha önce giren yardım paketleri bombalanmalı." ifadesini kullandı.

Ben-Gvir, "Savaşa ve yok etmeye geri dönmeliyiz." dedi.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.

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