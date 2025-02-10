Gazze hükümetten uluslararası topluma "İsrail'e baskı" çağrısı

Hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, yaptığı açıklamada, insani yardımların Gazze Şeridi’ne ulaşmaması durumunda "benzeri görülmemiş bir insani felaketin" yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Gazze Şeridi’nde insani kriz ve yaşanan mağduriyetlerin devam ettiğini aktaran Sevabite, "Ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak imzalanan insani protokoldeki açık hükümlere rağmen, İsrail işgali taahhütlerine uymadı ve imzaladığı maddeleri uygulamadı. Yardım, insani destek ve barınma malzemelerinin girişini sürekli olarak geciktiriyor ve engelliyor." ifadelerini kullandı.

Gıda ve içme suyu konusunda ciddi kıtlık yaşandığını ve bu durumun özellikle çocuklar arasında yetersiz beslenme oranlarının artmasına neden olduğunu belirten Sevabite, tıbbi malzemelerin tükenmesinin binlerce hastanın hayatını tehdit ettiğini kaydetti.

Gazze’de yaşanan insani krizin giderek derinleştiğini ve İsrail’in, ateşkes anlaşmasında yer alan insani protokol hükümlerine rağmen taahhütlerini yerine getirmediğini dile getiren Sevabite, "60 bin konteyner ve 200 bin çadırın girişine izin verilmesi gerekiyordu, ancak İsrail’in teslimatı geciktirmesi on binlerce Filistinlinin açıkta kalmasına neden oldu." dedi.

Sevabite, uluslararası toplumu ve ateşkes anlaşmasının garantör taraflarını, İsrail’in taahhütlerini yerine getirmesi ve Gazze’de "benzeri görülmemiş bir insani felaketin" önlenmesi için Tel Aviv'e baskı yapmaya çağırdı.