Çok Bulutlu 0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.02.2025 23:02

Gazze hükümetten uluslararası topluma "İsrail'e baskı" çağrısı

Gazze'deki hükümet uluslararası toplumu, ateşkes anlaşması kapsamında insani yardımların girişini öngören insani protokolün uygulanması için İsrail’e baskı yapmaya çağırdı.

Gazze hükümetten uluslararası topluma "İsrail'e baskı" çağrısı
[Fotograf: AA]

Hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, yaptığı açıklamada, insani yardımların Gazze Şeridi’ne ulaşmaması durumunda "benzeri görülmemiş bir insani felaketin" yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Gazze Şeridi’nde insani kriz ve yaşanan mağduriyetlerin devam ettiğini aktaran Sevabite, "Ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak imzalanan insani protokoldeki açık hükümlere rağmen, İsrail işgali taahhütlerine uymadı ve imzaladığı maddeleri uygulamadı. Yardım, insani destek ve barınma malzemelerinin girişini sürekli olarak geciktiriyor ve engelliyor." ifadelerini kullandı.

Gıda ve içme suyu konusunda ciddi kıtlık yaşandığını ve bu durumun özellikle çocuklar arasında yetersiz beslenme oranlarının artmasına neden olduğunu belirten Sevabite, tıbbi malzemelerin tükenmesinin binlerce hastanın hayatını tehdit ettiğini kaydetti.

Gazze’de yaşanan insani krizin giderek derinleştiğini ve İsrail’in, ateşkes anlaşmasında yer alan insani protokol hükümlerine rağmen taahhütlerini yerine getirmediğini dile getiren Sevabite, "60 bin konteyner ve 200 bin çadırın girişine izin verilmesi gerekiyordu, ancak İsrail’in teslimatı geciktirmesi on binlerce Filistinlinin açıkta kalmasına neden oldu." dedi.

Sevabite, uluslararası toplumu ve ateşkes anlaşmasının garantör taraflarını, İsrail’in taahhütlerini yerine getirmesi ve Gazze’de "benzeri görülmemiş bir insani felaketin" önlenmesi için Tel Aviv'e baskı yapmaya çağırdı.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İsrailli esir ailelerinden işgalci İsrail hükümetine tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:32
Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem
23:14
ABD'nin eski hazine bakanlarından "Trump yönetimi" uyarısı
23:10
Ateşkesin başlangıcından bu yana katil İsrail ordusu Gazze’de 25 kişiyi öldürdü
23:06
Kovulan ABD Özel Yetkili Savcılık Ofisi Başkanı, Trump'a dava açtı
22:58
Samsun'da eğitime kar engeli
23:02
İsrailli esir ailelerinden işgalci İsrail hükümetine tepki
Side Antik Kenti'nde ay manzarası
Side Antik Kenti'nde ay manzarası
FOTO FOKUS
İki tırın çarpışma anı kamerada
İki tırın çarpışma anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ