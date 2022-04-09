Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın destekleriyle Balkan ülkelerinde düzenlenen "Balkan Gençlik Okulu" projesinin Kuzey Makedonya ayağının açılışı yapıldı.

Üsküp merkezli Köprü Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından gerçekleştirilen “Köprü Gençlik Okulu’na” bu yıl yüzün üzerinde lise ve üniversite öğrencisi katılıyor.

Proje Koordinatörü Seyyid Emin, "Projemizin asıl amacı, Kuzey Makedonya’da yaşayan yetenekli öğrencileri tespit etmek, bu öğrencilerin manevi ve entellektüel gelişimlerine katkı sağlamak, aynı zamanda bu öğrencilerin Türkiye ile irtibatlarını güçlendirmek" dedi.

Proje kapsamında medya okur-yazarlığı, hukuk, iktisat, edebiyat gibi farklı atölyeler oluşturulacak.

Öğrenciler, kendi ilgi alanları doğrultusunda söz konusu atölyelere katılabilecek.

Eğitim ve kültür sanat çalışmalarının yanısıra kültürel gezi programlarını da kapsayan proje dört ay boyunca devam edecek.

Gençlik Okulu Projesi ile Kuzey Makedonya’nın farklı bölgelerinden katılan öğrenciler arasında dostluk duygusunun pekiştirilmesi de hedefleniyor.