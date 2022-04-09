Fransa, yarın cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için sandık başına gidiyor. Seçime saatler kala Müslümanların gergin bekleyişi sürüyor.

Müslümanlar Fransa’da nüfusun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor ancak İslam karşıtı adaylarla birlikle, Müslümanlara yönelik nefret suçları ve baskılar gün geçtikçe artıyor.

Adayların hedefinde Müslümanlar var

Baskılara dayanamayan bazı Müslümanlar, çareyi ülkeyi terk etmekte buluyor.

Ekonomist Amal Benkerroum de her gün Fransa'dan gitmeyi düşündüğünü dile getirdi.

Fransada İslam'ı istemiyoruz demenin artık normalleştiğini vurgulayan Benkerroum, adayların Müslüman karşıtlığı üzerinden oy toplamaya çalıştığını söyledi.

Kime oy verip veremeyceğine karar veremeyen Benkerroum, "Seçimi Le Pen veya Zemmour kazanırsa içinde yaşadığımız toplum bizi istemiyor anlamına gelir, o zaman yaşamak için başka yer ararız" dedi.

Gerçek sorunlar gizlenmeye çalışılıyor

Seçim tartışmaları Müslümanlar üzerinden yapılsa da, gerçek sorunların gizlenmeye çalışıldığını düşünenler de var…

Siyasi Analist Yaser Louati, yoksulluk sınırında yaşayan milyonlarca insanın olduğunu dile getirerek, "COVID-19 150 binden fazla insanı öldürdü. Politikacılara ve gazetecilere güvenilmiyor. Bu sorunlara cevap vermek yerine Müslümanlar buraya mı ait, Müslümanlar kabul edilebilir mi gibi sorular soruluyor" dedi.

Aşırı sağcı adayların yükselişi Müslümanları tedirgin ediyor

Siyaset Bilimi yüksek lisans öğrencisi Kayode, aşırı sağcı politikacılar nedeniyle tedirgin hissettiğini vurguladı. İslam, göç ve güvenlik konusunda çok fazla tartışma bulunduğunu aktaran Kayode, "Bu konular Fransızların önceliği olan konular değil çünkü sosyal ve ekonomik anlamda birçok sorumuz var" dedi.

Macron'a geçmiş seçimde verdiği oy için de pişmanlığını dile getiren Kayode, sözlerine şöyle devam etti:

Son seçimde Macron'a oy verdiğim için çok pişmanım. Ayrılıkçı yasayı çıkardı. Bu da çok sayıda Müslüman okul, iş yeri ve derneği kapattı. Macron sadece Müslümanlar için değil orta sınıf için de büyük bir hayal kırıklığı oldu.

Seçime çok az bir süre kalmışken, seçim sonrasında İslam karşıtı vakaların da artabileceğinden endişe ediliyor.