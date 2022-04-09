Axiom Space şirketi, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA iş birliği ile uzay misyonu gerçekleştiriyor.



ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan SpaceX Falcon 9 roketi Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.



Crew Dragon Freedom kapsülünü taşıyan roket bir ilki de beraberinde getirdi.



4 kişilik mürettebat NASA tarafından kabul edilen ilk ticari amaçlı yolcular olarak da tarihe geçti.

SpaceX Falcon 9'dan tarihi iniş.



NASA iş birliğiyle fırlatılan roket Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. 4 kişilik mürettebat NASA tarafından kabul edilen ilk ticari amaçlı yolcular olarak tarihe geçti. pic.twitter.com/PROKvgtT9P — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 9, 2022

Uzay aracında 55 milyon dolar bilet parası ödeyen Amerikan emlak yatırımcısı Larry Connor, Kanadalı iş insanı Mark Pathy ve İsrailli eski savaş pilotu Eytan Stibbe bulunuyor.



Ekibe eski NASA astronotu Amerikan Michael Lopez-Alegria liderlik ediyor.

10 günlük görev başladı



4 mürettebattan oluşan ekip, uzay istasyonunda 10 gün kalacak.

AX-1 adlı görevde, ilk ticari uzay istasyonunu inşa etme planlarının bir parçası için araştırma ve deney yapılacak.

Rus bölgesine ekipten izinsiz girilemeyecek



NASA, ekibin istasyonda Rus kozmonotların bulunduğu bölüm hariç her yere erişebileceğini açıkladı.



Rus kozmonotların bulunduğu bölüme erişim için ise Rus ekibinden izin alınması gerekeceği duyuruldu.