Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya'da silahlı saldırı: 9 ölü
[Temsili Fotoğraf: Reuters]
Kenya'da kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Kenya basınındaki habere göre, silahlı kişiler gece saatlerinde Isiolo bölgesindeki sivillere saldırı düzenledi. Saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
Saldırganların, köylülerin develerini çalmak isteyen kişiler olduğu öne sürüldü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken bölgedeki güvenlik önlemleri de artırıldı.
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