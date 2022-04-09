Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 13:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuyuya düşen oğlunu kurtardı
Çin'de kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuğu, annesi kurtardı. İtfaiye ekiplerinin sığmadığı 45 santimetre çapındaki kuyuya, zayıf olan anne indi.
6 yaşındaki Çinli çocuk kuyuya düştü. Annesi hemen yardım çağırdı. Ama oğlunu kurtaran yine kendisi oldu.
45 santimetre genişliğindeki kuyuya yardıma gelen itfaiye ekibinden kimse sığamadı. Kuyunun ağzını genişletmek ise zaman kaybettirecekti.
Ekipler, zayıf olan annenin kuyuya inmesine karar verdi.
Güvenlik halatlarıyla hazırlanan anne, baş aşağı olarak 10 metre derinliğe indirildi. Yaklaşık 10 dakika sonra oğlunu sağ salim çıkarmayı başardı.
Etiketler: Çin
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