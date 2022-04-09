6 yaşındaki Çinli çocuk kuyuya düştü. Annesi hemen yardım çağırdı. Ama oğlunu kurtaran yine kendisi oldu.



45 santimetre genişliğindeki kuyuya yardıma gelen itfaiye ekibinden kimse sığamadı. Kuyunun ağzını genişletmek ise zaman kaybettirecekti.

Ekipler, zayıf olan annenin kuyuya inmesine karar verdi.

Güvenlik halatlarıyla hazırlanan anne, baş aşağı olarak 10 metre derinliğe indirildi. Yaklaşık 10 dakika sonra oğlunu sağ salim çıkarmayı başardı.