Vietnam Haber Ajansına göre, Milli Parklar, Yaban Hayatı ve Bitkileri Koruma Departmanı, doğal yaşamı tehdit eden tek kullanımlık plastiklerin ve plastik köpüklerin kullanımının yasaklandığı açıklandı.

Açıklamada plastik tabak, bardak, pipet ve çatal bıçak kullanımının tüm milli parklarda yasaklandığı duyuruldu.

Söz konusu plastiklerin, yaban hayatındaki hayvanların solunum yolları ve sindirim sistemi için tehlike oluşturduğu ifade edildi.

Bunun yanı sıra, plastik atıklarının nehir ve göllerde kirliliğe yol açtığı ve nehir-deniz ekolojisine zarar verdiği kaydedildi.