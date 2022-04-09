Yemen ordusuna bağlı Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin, ateşkesin 6. gününde Taiz, Hacce, Hudeyde, Marib, Cevf ve Dali cephelerinde ihlalde bulunduğu aktarıldı.

Söz konusu illerde 8 Nisan'da 108 ihlal tespit edildiği aktarılan açıklamada bu ihlallerin, karadan saldırı düzenlemek, orduya ait noktaları ağır silahlar ya da topçu ateşiyle hedef almak, hendek kazmak, tahkimat yapmak ve cephelere insan ve silah takviye etmek şeklinde gerçekleştiği kaydedildi.

Yemen ordusu ateşkesin başlangıcından itibaren Husilere benzer suçlamalar yöneltiyor.

Husilerden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını aktarmıştı.

Yemenli taraflar arasında 2015'ten bu yana pek çok defa ateşkese varılmış ancak bunlarda başarı elde edilememişti.