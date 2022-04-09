Paraları ve tüm eşyaları alınıyor. Meriç Nehri’nin ortasına bırakılıyorlar. Onların yasa dışı geri itilmesine aracı olanlar ise Orta Doğu ve Asya kökenli diğer göçmenler.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Yunanistan'ın yasa dışı sınır faaliyetlerine ilişkin bir rapor yayımladı.

"Yunanistan giriş belgesi vaadiyle diğer göçmenleri kullanıyor"

Raporda Eylül-Şubat ayları arasında Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri itilen 26 Afgan göçmenin ifadelerine yer verildi.

Rapora göre, Yunanistan'a giriş belgesi vadedilen göçmenler, diğer göçmenlerin geri itilmesine yardım etti.

Buna göre, düzensiz göçmenler Meriç Nehri’nin ortasına Orta Doğu ve Asya kökenli diğer göçmenler tarafından bırakılıyor.

Özel üniforma giyen göçmenlerin bu işi yapmaları halinde kendilerine yolculuk imkanı sağlayacak belgelerin verilmesi vaadinde bulunuluyor.

Polis göçmenlere kötü muamele uyguluyor

29 sayfalık raporda, Yunan polisinin, Meriç Nehri sınırında gözaltına alınan düzensiz göçmenlere yönelik kötü muamelesine de dikkat çekildi.



Göçmenlerin giysilerinin çıkarılarak paralarının ve önemli eşyalarının alındığı ayrıca fiziksel şiddete uğradıkları aktarıldı.

"Yunan hükümeti sorumlu tutulmalı"



İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avrupa Birliği’nin acilen duruma müdahale etmesi çağrısında bulundu.



Avrupa Birliği Komisyonu'nun acilen yasal işlem başlatması ve Yunan hükümetinin AB yasalarını ihlal etmekten sorumlu tutulması gerektiği ifade edildi.