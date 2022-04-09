İngiltere'nin başkenti Londra'daki Big Ben saat kulesinde çanlar, uzun süren sessizliğin ardından yeniden çalacak.

Londra'nın en önemli tarihi simgelerinden biri olan Bıg Ben saat kulesinin onarımında sona yaklaşıldı. Bu onarım çalışmaları beş yıl sürdü ve bir sene salgın nedeniyle uzadı. Bu ay içerisinde kulenin yeniden çalışması bekleniyor.

Restorasyon çalışmalarında saatin mekanizması elden geçirildi. Kulede modernleştirme çalışmaları da yapıldı.Tarihi saat kulesinin onarım maliyeti 80 milyon Sterlin olarak açıklandı.





[Fotoğraf: Reuters]

İngiliz parlamentosuna ev sahipliği yapan Westminster Sarayı'nın parçası olan Big Ben saat kulesi 1859 yılında inşa edildi.



Big Ben'de daha önce 1983 ve 2007 yıllarında onarım yapılmıştı.