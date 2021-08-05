Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) dün Türkiye'ye gönderilen Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına bağlı 11 personel ve 4 araç, Orman Dairesinden ise 3 araç ve 10 personel, Türkiye'de orman yangınlarına müdahale ediyor.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Alanya'ya ulaşan ekip, Gazipaşa bölgesindeki yangınlara müdahale etti.

[Fotoğraf: AA]

Ekip Manavgat'a hareket etti

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekibinin içerisinde 11 personelin yanı sıra 2 yangına ilk müdahale aracı ile birer arazöz ve komuta aracı yer alıyor.

Türkiye Orman Genel Müdürlüğünün koordinesinde yangınlara müdahaleye destek veren ekip, Gazipaşa'nın ardından Manavgat bölgesindeki yangınlara müdahale etmek için bölgeye hareket etti.

[Fotoğraf: AA]

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman Dairesi ekibi, Gazipaşa bölgesindeki yangına müdahaleye Orman Genel Müdürlüğünün öncülüğünde destek veriyor.

Orman Dairesi personeli dün bakanlık önünde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından uğurlanmıştı.