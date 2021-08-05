Kazakistan'da kasırga: OHAL ilan edildi
Kazakistan’ın Akmola Bölgesi’nde şiddetli kasırga etkili oldu. Olay sonucu enerji nakil hatları ve ağaçlar devrildi, evlerin çatısı uçtu. Bölgede kasırgadan etkilenen köylerde olağanüstü hal ilan edildi. Can kaybının olmadığı açıklandı.
Kazakistan’ın Akmola Bölgesinde kasırga meydana geldi. Kasırga nedeniyle enerji nakil hatları ve ağaçlar devrildi, evlerin çatısı uçtu.
Bölgede yer alan İzobilnoye köyününün 164 sakini, enerji nakil hatlarının hasar görmesi nedeniyle elektriksiz kaldı.
Hasar gören köylerde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
Can kaybı yok
Akmola bölgesinin Stepnogorsk ilçesinde kasırga sonuçlarını ortadan kaldırmak için oluşturulan acil durum ekipleri çalışmalarını tamamladı.
Toplamda 120'den fazla kişi kasırganın sonuçlarını ortadan kaldırmak için görev aldı. Bölge Valiliği, olay sonucu can kaybı yaşanmadığını açıkladı.
Akmola Bölgesi Acil Durumlar Dairesi Başkanlığı afet sonucu vatandaşlara verilen zararı değerlendirmek için bir komisyon kurulduğunu belirtti.