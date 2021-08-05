Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Moderna: Aşı 6 ay sonra da koruyuculuğunu yüzde 93 sürdürüyor
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
ABD'li ilaç üreticisi Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısının iki doz aşılamanın uygulanmasından 6 ay sonra da koruyucu özelliğini yüzde 93 devam ettirdiğini açıkladı.
Moderna'nın Üst Yöneticisi (CEO) Stephane Bancel, "COVID-19 aşımızın kalıcı etkinlik göstermesinden memnunuz. Ancak Delta varyantının önemli bir tehdit olduğunun farkındayız. Bu yüzden tetikte olmalıyız" dedi.
Bancel, ürettikleri COVID-19 aşısının, tam aşılanmadan 6 ay sonra hala yüzde 93'lük koruma sağladığını açıkladı.
Pfizer-BioNTech’te geçen hafta açıklama yapmıştı
Bir diğer aşı üreticisi Pfizer-BioNTech de geçen hafta benzer bir duyuru yaparak, aşısının ikinci doz uygulamadan 6 ay sonra koruyucu özelliğini yüzde 91 devam ettirdiğini duyurmuştu.
Moderna aşısı, Aralık 2020'de ABD'de yetişkinlerde acil kullanım için yetkilendirildi ve o zamandan beri 50'den fazla ülkede yetişkinler için acil veya koşullu kullanım onayı aldı.
Etiketler: ABD Koronavirüs
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