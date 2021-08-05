Yunanistan’ın Eğriboz adasındaki yangını söndürme çalışmaları sürerken, 15 köy boşaltıldı ve 150'den fazla ev yandı.

Başkent Atina’ya yakın Aharnes kentinde iki gün önce çıkan yangın söndürülemiyor. Varibombi'deki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mora Yarımadası'nın güneybatısındaki Messinia bölgesi de alevlere teslim olurken, 6 bölge tedbir amaçlı tahliye edildi.

Alevler Antik Olimpiya'ya ulaştı

Mora'da yer alan İlia’da ise aynı anda 7 yangın çıkarken, 19 köy boşaltıldı.

Alevler tarihte ilk olimpiyat oyunlarının düzenlendiği Antik Olimpiya kentine kadar ulaştı.

[Fotoğraf: AFP]

Bölgede 12 yerleşim yeri tahliye edildi, 20 ev yandı.

Antik Olimpiya kenti Belediye Başkan Yardımcısı Bassilis Arvaniti art arda çıkan yangınlarda kundaklamaya işaret etti.

Yerleşim yerleri tahliye edildi

Rodos Adası'ndaki Kalamonas bölgesi ikinci kez yanıyor.

Grevena ilindeki Karpero kasabasında alevler büyüdü, yaklaşık 30 kilometrelik alana yayıldı. 4 yerleşim yeri tahliye edildi.

İki kez büyük yangının çıktığı Yunanistan Ahaya’daki 7 bölgede OHAL ilan edildi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos Silahlı Kuvvetlerin yangın bölgelerinde önlemler alacağını ve söndürme çalışmalarına katılacağını kaydetti.

124 bin dönümlük alan küle döndü

Havadan çekilen görüntüler yangının tahribatını gözler önüne serdi

Yunanistan Ulusal Gözlemevi, 1-4 Ağustos arasında, 60 bin dönümden fazla alanın yandığını açıkladı.

Mayıs- Temmuz döneminde ise 124 bin dönümlük alanın küle döndüğü belirtildi.