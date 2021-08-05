Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 18:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sırbistan'da yetişkin nüfusun yüzde 50'si aşılandı
Sırbistan'da yetişkin nüfusun yüzde 50'si koronavirüs salgınına karşı aşılandı. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, ülkede 3'üncü doz aşıların yapılmasına yetecek kadar aşı olduğunu söyledi.
Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki yetişkin nüfusun yarısının aşılandığını açıkladı.
Kitlesel bağışıklığın elde edilmesi için bu rakamın yeterli olmadığını belirten Brnabic, "Sırbistan'da, üçüncü doz aşıların yapılmasına yetecek kadar aşı var." dedi.
Vaka sayısı 724 bin 97'ye çıktı
Brnabic, 2021 yılının son çeyreğinde ABD'li ilaç üreticisi Moderna tarafından geliştirilen aşının da ülkeye ulaşacağını söyledi.
Son 24 saatte 579 yeni vakanın tespit edildiği Sırbistan'da salgının başından bu yana 724 bin 97 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.
Ülkede, salgın nedeniyle 7 bin 132 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Sırbistan Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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