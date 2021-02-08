Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye'de yapılan COVID-19 virüsü mutasyon analizi konusunda yazılı açıklamada bulundu.

Pilli, "Sağlık Bakanlığının Türkiye Cumhuriyeti'nde yaptırmış olduğu COVID-19 virüs mutasyon analizine gönderilen 20 numunenin 16'sında İngiltere varyantı COVID-19 virüsü tespit edilmiştir" bilgisini verdi.

Bu virüsün daha hızlı bulaştığının dikkate alınması gerektiğini belirten Pilli, halkın, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat göstermesinin son derece önemli olduğunu ifade etti.