Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 16:49Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Fas'ta fabrikayı su bastı: En az 24 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Fas'ın Tanca şehrinde, aşırı yağışların ardından bir binanın bodrum katındaki tekstil fabrikasını su bastı, en az 24 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, şu ana kadar 10 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
Kayıt dışı olduğu öğrenilen fabrikada toplam kaç kişinin çalıştığı henüz bilinmiyor.
Olay yerinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
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