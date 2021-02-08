İran’da 90 yıldır serum ve aşı üreten Razi kurumu, COVID-19’a karşı yerli aşı çalışmaları kapsamında “Razi Cov Pars” adlı aşıyı geliştirdi.

Denemeler 13 gönüllü üzerinde yapılacak

Aşının tanıtım toplantısında konuşan Razi Kurumu Başkanı Ali İshaki, yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştıkları aşıyı geliştirme aşamasında maymunlar üzerinde deneme yaptıklarını ve olumlu neticeler aldıklarını açıkladı.

Hem burundan verilebilen hem de vücuda enjekte edilebilen aşının ilk denemeleri kısa süre içinde 13 gönüllü üzerinde gerçekleşecek.

İlk yerli aşı başarılı olmuştu

İran, ilk yerli aşısı “COVIRAN Bereket”in 29 Aralık 2020’de ilk defa insanlar üzerinde test edildiğini ve başarılı sonuç alındığını açıklamıştı.

Bilim insanları heyetinin başında yer alan Muhammed Muhbir’in kızı Tayyibe Muhbir ise aşıyı vurulan ilk gönüllü olmuştu.