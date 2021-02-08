ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, söz konusu kararı bugün açıklayacağını bildirdi.

Yetkili, "BM İnsan Hakları Konseyini iyileştirmenin en etkili yolunun, Konsey ile ilkeli bir şekilde yakın ilişki içinde olmak olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Konsey'in dünya çapında zorbalıkla ve adaletsizlikle mücadele edenler için önemli bir forum olma potansiyeline sahip olduğunu söyleyen yetkili, ABD'nin Konsey'de bulunmasının bu potansiyele ulaşabilmesine yardımcı olacağını vurguladı.

Eski Başkan Donald Trump, İsrail’e karşı önyargılı olduğu gerekçesiyle 2018'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinden ayrılmıştı.