Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 13:31Son Güncelleme: Kaynak: KSL News, DHA
ABD'de kar motorcularının üzerine çığ düştü: İşte olay anı
ABD'nin Utah eyaletinde, kar motoruyla gezintiye çıkan bir grubun üzerine çığ düştü. O anlarda kamera kayıttaydı.
Uinta Dağları’nda meydana gelen olayda 4 kişi kar altında kaldı.
Çığ sonrası 3 motorcu kendi imkanlarıyla kardan çıkmayı başarırken kalan bir kişinin yeri birkaç dakika sonra tespit edildi.
Gruptan Nate Carlon, hayatta kalmalarını "mucize" olarak nitelendirdi.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: ABD
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