Uinta Dağları’nda meydana gelen olayda 4 kişi kar altında kaldı.

Çığ sonrası 3 motorcu kendi imkanlarıyla kardan çıkmayı başarırken kalan bir kişinin yeri birkaç dakika sonra tespit edildi.

Gruptan Nate Carlon, hayatta kalmalarını "mucize" olarak nitelendirdi.

[Fotoğraf: DHA]