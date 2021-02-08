Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da Taliban, polis karakoluna saldırdı: 5 ölü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Badgis vilayetindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti.
Badgis İl Şura Vekili Muhammed Nasır Nazari, militanların, Badgis'in Ab Kemeri ilçesindeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 5 polisin yaşamını yitirdiğini aktaran Nazari, 3 polisin ise yaralandığını belirtti.
Nazari, bölgeye destek gücünün ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Diğer yandan militanların sabah saatlerinde Gor vilayetindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda da 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Afganistan
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