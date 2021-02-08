New York merkezli HRW'nin internet sitesindeki açıklamada, Myanmar'da görevli gazetecilerin, basın işçilerine yönelik yaygın baskı tehdidinin eli kulağında olduğunu aktardığı belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki birçok gazetecinin HRW'ye güvenlikleri açısından endişeli olduklarını ilettiği kaydedildi.

Myanmar Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı'nın ülkedeki tüm internet sağlayıcı firmalara, sosyal medya uygulamalarına erişimi kapatma talimatı verdiği anımsatılan açıklamada, bu erişim engeli kararının kaldırılması çağrısı yapıldı.

İnternet kısıtlamaları yasal amaca uygun değil

Açıklamada uluslararası insan hakları standartlarına göre internet temelli kısıtlamaların yasalarda yer alması ve yasal bir amaca uygun olması gerektiği ifade edildi.

Ancak internet erişiminin sonlandırılmasının bu standartlara uymadığı ve günlük yaşam için gereken bilgi ile iletişimi engellediği belirtilen açıklamada, kısıtlamaların, insan hakları ihlallerinin üzerini örttüğü ve hükümetin ihlallerini kanıtlamayı zorlaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada, internet hizmet sağlayıcılarının kısıtlamalar için yasal dayanak sağlanması noktasında ısrarcı olması gerektiği vurgulanarak, söz konusu şirketlerden erişimi mümkün olan en kısa zamanda sağlamaları istendi.

Kısıtlamalar, suiistimalleri gizlemiyor

HRW'nin Asya Direktörü Brad Adams, haberler ve bilgilerin darbeciler tarafından karartılmasının gözaltıları ve diğer suistimalleri gizlemediğini söyledi.

Ordunun gözaltına aldıklarını derhal serbest bırakması gerektiğine dikkati çeken Adams, internet ortamındaki bilgilere erişimin yeniden sağlanması ve ifade özgürlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

Darbenin, oldukça dehşet verici bir şey olduğu değerlendirmesinde bulunan Adams, hükümetleri, ordunun korkunç insan hakları sicili hakkında uyardı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddiaları nedeniyle ülkede gerilim tırmanmıştı.

Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

Ülkede darbe karşıtı protestolar devam ediyor.

"Myanmar'da 147 kişi gözaltında" iddiası

Myanmar'da siyasi nedenlerle tutuklanan muhaliflerin kurduğu Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu ise 1 ila 5 Şubat'ta ülkede 147 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

AAPP'nin açıklamasında, milletvekili ve hükümet yetkililerinden oluşan 133 kişiyle, sivil toplum kuruluşu üyesi ve aktivist 14 kişinin darbe kapsamında gözaltına alındığı ve hala serbest bırakılmadığı iddia edilmişti.

Askeri yönetim, en son Suu Çii'ye yakınlığıyla bilinen NLD Partisi'nin üst düzey yöneticilerinden Win Htein'ı 5 Şubat'ta gözaltına almıştı.

Sosyal paylaşım siteleri engellenmişti

Myanmar Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı, 4 Şubat'ta Facebook'un geçici kapatılması yönünde karar almıştı.

Norveçli telekom şirketi Telenor'dan 5 Şubat'ta yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, mobil operatör ve internet sağlayıcılarına sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Instagram'a erişimi engellemeleri talimatı vermişti.

Telenor'un Myanmar şubesi, 6 Şubat'ta Ulaştırma ve İletişim Bakanlığının, mobil servis sağlayıcı şirketlere internet veri akışının geçici durdurulması talimatı verdiğini açıklamıştı.

