Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı iki tarihi girişim gelecekte de ayakta kalacak.

Biden yönetimi sadece Uzay Kuvvetleri'ne değil, aynı zamanda Artemis programına da devam edecek.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, basın brifinginde "Artemis" hakkında bir soruya, Biden yönetiminin Amerikan astronotlarının aya ve sonunda Mars'a geri gönderilmesi için tam destek verdiğini belirtti.

Artemis bir Ay’a dönüş projesi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Artemis programıyla Ay'ın bilinmeyenlerini keşfe hazırlanıyor.

3 aşamadan oluşan program kapsamında Artemis 1'de, en güçlü roket olarak adlandırılan Uzay Fırlatma Sistemi ile Orion kapsülünün insansız şekilde fırlatılması planlanıyor.

Artemis 2'de 2022 yılında ilk insanlı fırlatma planlanıyor.

Artemis 3'te ise 2024 yılında, astronotların Ay'a inmesi hedefleniyor.



Bu görevde ilk kez bir kadının Ay'a ayak basacak olması, misyonun öne çıkmasını sağlıyor.

Uzay Kuvvetleri de Trump sonrası devam edecek

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya'nın yörüngesinde ABD'nin çıkarlarını hedef alan saldırıları önlemek amacıyla orduya bağlı Uzay Kuvvet Komutanlığı'nın kurmuştu.

Amaç Rusya ve Çin ile uzayda etkin bir mücadeleydi. Biden’ın Trump’tan kalan silmediği izler arasında bu komutanlık da yer aldı.

Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Biden yönetiminin Uzay Kuvvetlerine de tam desteğini vurguladı.

Biden neden iki Trump kararını geri çevirmedi

Peki neden Biden bu iki kararda değişikliğe gitmedi? Çünkü hem sivil hem de askeri uzay girişimlerinin, Kongre'de iki partili desteğe sahip olması.

Artemis'e verilen desteğin en önemli nedeni konusunda, özellikle eski NASA Yöneticisi Jim Bridenstine'ı anmak gerekiyor.

Bu kalıcılık Bridenstine’ın koridorun her iki tarafında hem cumhuriyetçilerle hem demokratlarla derin uzay keşif programı için destek oluşturmaya yönelik yorulmak bilmeyen çabalarına atfedebilir.

Senato'nun Artemis için tam finansman çağrısı yapması ve Biden yönetiminin programı onaylamasıyla, Bridenstine’in misyonu başarıyla tamamlandı.

