Senato’nun Amerikan büyükelçiliğinin Kudüs'te kalmasına ilişkin yasa tasarısını onaylamasının ardından Biden’a yoğun baskı sürüyor.

Tasarının onaylanmasında büyük payı olan Cumhuriyetçi senatör Bill Hagerty, Biden'ı ABD'nin Kudüs'te büyükelçiliği tutacağını doğrulamaya çağırdı.

Trump sonrası Kudüs stratejisi

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın en tepki çeken kararları kuşkusuz Kudüs odaklıydı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Şu ana kadar İsrail'in Beyaz Saray'daki en iyi dostu" olarak nitelendirdiği Trump, "Kudüs'ün tamamını İsrail'in başkenti" olarak kabul etti.

Trump'ın uluslararası hukuku hiçe sayan ve Filistinlilerin haklarını görmezden gelen bu kararının ardından ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği Kudüs'e taşındı.

Joe Biden’ın Başkan olmasıyla gözler yeniden bu noktaya çevrildi.

Trump’ın verdiği bütün kararlarını tek tek geri çevirmekle işe başlayan Biden’ın bu konuda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Biden yönetiminin Filistinlilere yapılan mali yardımların yeniden verileceği ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Washington'daki ofisinin açılacağı yönündeki kararlarına karşı Kudüs konusunda net bir açıklama yapılmadı.

Hagerty'nin İsrail yanlısı çabaları

Büyükelçiliğin Kudüs’te kalması konusundaki yasa tasarısının onaylanmasında büyük payı olan Cumhureyitçi senatör Bill Hagerty boş durmadı.

Kamuoyuna bu konuda net bir açıklama yapması için ABD Başkanı Joe Biden’a mektup yazdı.

Senato’da tasarının ezici çoğunlukla kabul edilmesine vurgu yapan Hagerty her iki partinin de Büyükelçiliğin Kudüs’te kalmasına desteğine dikkat çekti.

Amerikan yayın organlarından The Hill tarafından elde edilen mektupta Hagerty, "Bu zor bir soru değil ve üzerinde düşünmeyi gerektirmemelidir" diye yazdı.

Beyaz Saray sessizliğini koruyor

Cuma günü Beyaz Saray sözcüsü Psaki konuya doğrudan bir cevap vermedi ve konuyu ele almaktan kaçındı.

The Hill’de yer alan bir habere göre, bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD'nin Kudüs tutumunun süreceğini, büyükelçiliğin, Kudüs'te kalacağını söyledi. Yetkili, Kudüs'ün nihai statüsünün doğrudan müzakerelerle çözülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Biden daha başkanlık koltuğuna oturmadan önce Nisan 2020'de yaptığı açıklamada, seçilmesi halinde ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te tutmaya devam edeceğini dile getirmişti.