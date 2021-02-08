Libyalı iş insanı ve siyasetçi Abdülhamit Dubeybe, İsviçre’de Libya Siyasi Diyalog Forumu’ndan 74 üyenin yaptığı seçimler sonucunda Başbakanlık koltuğuna oturdu. Peki, Abdülhamit Dubeybe kimdir?

Dubeybe, 1959 yılında başkent Trablus’un 200 kilometre doğusunda yer alan ve Akdeniz ile Afrika arasındaki ticaretin merkezindeki sahil kenti Misrata’da dünyaya geldi.

Kent, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1951 yılından itibaren devletin önemli kademelerine birçok bürokrat yetiştirmesiyle biliniyor.

Misrata kenti, Kaddafi'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Libya kentlerinden biri. Devrimin kalesi olarak tanımlanan kent, Hafter milislerinin başlattığı Trablus saldırının önündeki en büyük engellerden biri oldu.

Öyle ki, Hafter halka hitap ettiği uzun konuşmalarında birçok defa Misrata'nın savaştan çekilmesi gerektiğini söyledi ve kente saldırmayacakları sözünü verdi. 'Batı bölgesindeki askleri yapılanma Misrata Tugayları olmadan, Hafter milislerinin karşısında duramazdı' diyen çok sayıda uzman var.

[Başkent Trablus'un düşmesini engelleyen önemli güç: Misrata Tugayları. Fotoğraf: Al Jazeera]

Kaddafi'nin devrilmesinin ardından ve daha sonra yaşanan gelişmeler ülkenin 3'üncü büyük kenti Misrata'yı daha da önemli hale getirdi. Askeri alanda mobilize olma ile birlikte kazanılan askeri başarılar, Misrata'nın başkent Trablus'ta söz sahip olmasının önünü açtı.

Ülkenin en güçlü adamlarından biri olarak gösterilen ve Başbakanlığa aday olan Ali Fethi Başağa da Misratalı. Öte yandan İsviçre'de Başbakanlık için aday olan Başkanlık Konseyi Başkan yardımcısı Ahmet Muaytik de Misratalı.

Yani Başbakanlık yarışı Misratalılar arasında yaşandı denilebilir.

[Libya'nın güçlü adamlarından biri olarak gösterilen İçişleri Bakanı Fethi Başağa. Fotoğraf: AA]

Abdülhamit Dubeybe

Ülkeyi 24 Ocak 2021’de yapılması planlanan seçimlere kadar geçici olarak yönetecek Dubeybe de Misrata’nın önemli iş insanlarından biri.

Libya'nın en büyük inşaat firması olarak tanımlan Libya Yatırım ve Geliştirme Holding Şirketinin (LIDCO) 2006'dan bugüne başkanlığını yürüten Dubeybe, Libya'nın önde gelen futbol kulübü Etihad'ın da başkanlığını yapıyor.

Evli ve 6 çocuk babası olan Başbakan, Misrata’nın ticaretle uğraşan köklü ailelerinden birine, Dubeybe ailesine mensup. Çevresinde 'Mühendis' lakabıyla bilinen yeni Başbakan, Kanada’nın Toronto Üniversitesinden Yüksek Lisans derecesine sahip.

Dubeybe ailesi, 2011’de devrilen Muammer Kaddafi'yle de yakın ilişkilere sahipti. Abdülhamit Dubeybe de Kaddafi döneminde önemli görevlerde bulunan isimlerden biri. Aldığı önemli görevlerden en öne çıkanı ise Libya Yatırım ve Kalkınma Şirketi yöneticiliği.

Devlette yaptığı görevinin yanı sıra ticaretle de ilgilenen Dubeybe, Misrata’nın en başarılı iş insanlarından biri olarak gösteriliyor. Amcasının oğlu ve Libya Siyasi Diyalog Forumu üyesi Ali Dubeybe de kentin yetiştirdiği en önemli iş insanlarından.

[Abdülhamit Dubey'nin amcasının oğlu, Libya'nın önemli iş insanların biri Ali Dubeybe. Fotoğraf: Al-Ahrar]

Libya’yı 30 yıldan fazla demir yumrukla yöneten Muammer Kaddafi’nin 2011’de devrilmesi ile Dubeybe de kendisini siyasetin içinde buldu. Öyle ki, bu kapsamda ‘Libya Gelecek Hareketi’nin kuruculuğunu yaptı ancak bu oluşum ülke siyasi hayatından belirgin bir yer edinemedi.

Abdülhamit Dubeybe, Başbakan adayı olarak Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerine yaptığı konuşmada, halkın yaşam standardının yükseltilmesi ve ülke içinde diyalog mekanizmasını çalıştırılması konuları üzerinde çokça durdu.

Şimdilerde yeni hükümeti ve hükümet programını oluşturmakla meşgul olan Başbakan, ülkenin birçok bölgesinde aylardır çözüme kavuşturulamayan elektrik kesintisi sorununa çözüm bulacağı sözünü verdi.

Ülke içerisindeki diyalog seferberliği için Ulusal Uzlaşı Bakanlığı kuracağını, devlet memurları arasındaki maaş farkını azaltacağını, gençleri karar mekanizmasına yakınlaştıracağını, asker ve polis olmanın haricinde iş alanları yaratacağını belirtti.

Uzun yıllar özel sektörde başarılı işler yapmış olan Dubeybe, 2011’den sonra ülkeyi terk eden yabancı yatırımcıyı da ülkeye yeninden döndüreceğini söyledi.

[Libya'yı 24 Aralık 2021'e kadar yönetecek Abdülhamit Dubeybe. Fotoğraf: Al-Hurra]

BM Libya Temsilciliğinin seçim galibiyeti açıklamasının ardından yaptığı ilk konuşmada da ülkeyi yıl sonunda seçimlere götürme sözüne bağlı olduğunu söyleyerek, Libya içerinde farklılıkları gidermek ve ulusal uzlaşıyı sağlamak için çalışacaklarını ifade etti.

