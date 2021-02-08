Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da binlerce ev sular altında kaldı
[Fotoğraf: AFP]
Endonezya'da Batı Cava eyaletinin Bekasi bölgesinde dün akşamdan bu yana devam eden yağışlar nedeniyle 5 bin 672 ev su altında kaldı.
Dün akşamdan itibaren etkili olan şiddetli yağışlar en az 12 ilçede sele neden oldu.
Su seviyesinin yer yer 1,5 metreye kadar çıktığı bölgede, 5 bin 672 ev su altında kaldı.
Şu ana kadar can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.
Selzedelere yardım çalışmaları sürüyor.
Cakarta çevresinde tahliye operasyonu
Bu arada başkent Cakarta’nın Doğu ve Güney Cakarta bölgesinde de şiddetli yağışlar su baskınına neden olurken; su seviyesinin yüksek olduğu bazı yerleşim alanlardaki halk, güvenli alanlara tahliye edildi.
Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.
Etiketler: Endonezya
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