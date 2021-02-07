Endonezya'nın Pekalongan şehrine bağlı Jenggot köyünün yolları sel sonrası kırmızı aktı.

Sahte zannedilen görüntülerin neden kaynaklandığı çok geçmeden ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada da paylaşım rekorları kırdı.

Sel sonrası suda meydana gelen kırmızı rengin, köyde bulunan kumaş boyama fabrikasındaki boyadan kaynaklandığı belirlendi.

Batik tekniğiyle işlenen kumaşlarıyla tanınan köyde yağmur suyunun sık sık farklı renklerde akması normal karşılanıyor.