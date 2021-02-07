Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 00:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Endonezya'da fabrika boyası sel suyuna karıştı
Endonezya'da bir köyde sel sonrasında ortaya çıkan görüntüler, izleyenleri şaşırttı. Görüntülerde köy yollarından su kırmızı renkte akıyordu. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran olayın kumaş fabrikasından kaynaklandığı ortaya çıktı.
Endonezya'nın Pekalongan şehrine bağlı Jenggot köyünün yolları sel sonrası kırmızı aktı.
Sahte zannedilen görüntülerin neden kaynaklandığı çok geçmeden ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada da paylaşım rekorları kırdı.
Sel sonrası suda meydana gelen kırmızı rengin, köyde bulunan kumaş boyama fabrikasındaki boyadan kaynaklandığı belirlendi.
Batik tekniğiyle işlenen kumaşlarıyla tanınan köyde yağmur suyunun sık sık farklı renklerde akması normal karşılanıyor.
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