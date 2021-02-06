Son 24 saatte yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 278 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 46 bin 180'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 473 bin 700'e çıktığı ülkede bugüne kadar 8,4 milyondan fazla test yapıldı, 1 milyon 340 bin 497 kişi iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, COVID-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.