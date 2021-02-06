Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 23:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vakası sayısı 1 milyon 473 bini geçti
[Fotoğraf: Arşiv]
Afrika kıtasında koronavirüs kabusu sürüyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 473 bini aştı.
Son 24 saatte yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 278 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 46 bin 180'e yükseldi.
Vaka sayısının 1 milyon 473 bin 700'e çıktığı ülkede bugüne kadar 8,4 milyondan fazla test yapıldı, 1 milyon 340 bin 497 kişi iyileşti.
Güney Afrika Cumhuriyeti, COVID-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
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