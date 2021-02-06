İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD yönetiminin Yemen kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Hatibzade, "Suudi Arabistan koalisyonuna verilen desteği durdurma ve silah satmama kararı siyasi bir manevra değilse geçmişteki hataları düzeltmeye yönelik bir adım olabilir" değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu kararın Yemen krizini sonlandırmaya yetmeyeceğinin altını çizen Hatibzade "İran, uluslararası toplumun Yemen'i destekleme ve saldırganlara verilen desteğin kesilmesine yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyor" dedi.

Suudi Arabistan'a destek veren diğer ülkelere de desteklerini sonlandırma çağrısı yapan Hatibzade, Suudi Arabistan öncülüğündeki ülkelerin saldırılarını durdurması gerektiğini açıkladı.