ABD Başkanı Joe Biden, CBS televizyonuna konuştu.

Biden, hassas bilgileri sır olarak saklama konusunda Trump'a güvenilemeyeceğini söyledi. Trump'ın artık istihbarat raporlarına erişim sağlayamayacağını duyurdu.

Biden bu karara gerekçe olarak da Trump'ın düzensiz davranışlarını gösterdi.

ABD’de başkanların görevi sona erdikten sonra da istihbarat brifinglerine sürekli erişimi bulunuyor.

Böylece Donald Trump görevi sona erdikten sonra istihbarat raporlarına erişemeyen ilk başkan olacak.