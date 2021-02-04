Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 23:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdi
[Fotoğraf: AA]
ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Almanya'dan asker çekme sürecini askıya aldığını duyurdu.
Biden, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini açıkladı.
Biden ayrıca, Trump dönemine atıf yaparak, "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günlerin sona erdiğini" söyledi.
Etiketler: ABD Joe Biden Suudi Arabistan Yemen
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