Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrası açıklama yapan KKTC Başbakanı Ersan Saner, ülke genelinde yarın akşam 20.00'den, 15 Şubat saat 05.00'e kadar elzem ihtiyaçları dışında tam sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildiğini açıkladı.

Alınan kararlar şu şekilde paylaşıldı:

“Bu gece 20.00'den itibaren 15 Şubat'a kadar elzem ihtiyaçlar haricinde tam sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İlçeler arası giriş çıkışlar tamamen yasaklandı. Üst Komite ve İlçe Emniyet Kurulları'nın verdiği bütün izinler iptal edildi. Bankalar 8-12 Şubat'ta kapalı olacak, çekler işleme girmeyecek. PCR test kitleri ile 3 yeni PCR test cihazı alınacak.”

Son 24 saatte 80 yeni vaka

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 937 olduğunu, 80 pozitif vakaya rastlandığını, 35 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 69 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 21’inin Lefkoşa, 49’unun Girne, 5’inin Mağusa, 4’ünün Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.