Vaka sayısı ABD'de 27 milyon 163 bini, Hindistan'da 10 milyon 802 bini, Brezilya'da 9 milyon 354 bini ve Rusya'da 3 milyon 917 bini aştı.

COVID-19'un kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, Vuhan'daki saha çalışmalarında Çinli yetkililerin kendileriyle iş birliği yaptığını söyledi.

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışların ortalaması, salgın nedeniyle 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 0,8 geriledi.

Almanya Etik Kurulu, COVID-19 aşısı olanlara virüsün yayılmasını önlemek için getirilen kısıtlamalardan muaf tutularak imtiyazlar verilmesine karşı çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın COVID-19'a karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısından bugün 10 bin doz teslim alacaklarını duyurdu.

İran'da da "Sputnik V" aşısının 500 bin dozdan oluşan ilk partisinin başkent Tahran'a ulaştığı bildirildi.

Kuveyt'in COVID-19 tedbirleri kapsamında pazar gününden itibaren iki hafta boyunca yalnızca vatandaşlarının ülkeye girişine izin vereceği bildirildi.

Japonya’da parlamento, COVID-19 ile mücadele önlemlerine uymayan kişi ve kurumlara ceza verilmesini kapsayan yasa değişikliğini onayladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Venezuelalı göçmenlere COVID-19 aşısı yapılması için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

KKTC'de PCR test uygulaması durduruldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sağlık Bakanlığı ekiplerince COVID-19 vakalarını tespit etmek amacıyla ücretsiz yapılan PCR test uygulaması durduruldu. Sağlık Bakanlığında yapılan açıklamada, "Aşırı yoğunluk ve talep nedeniyle kapasitenin üzerine çıkılması sebebiyle ülke genelinde yapılan PCR testleri, ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur" sözlerini kullanıldı.

Suudi Arabistan'da COVID-19 tedbirleri kapsamında halka açık yerlerde bir aylık süre ile toplanma yasağı getirildi.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ülkede COVID-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin kademeli olarak gevşetileceğini söyledi. Şubat ortasına kadar bazı COVID-19 yasaklarının kademeli olarak kaldırılacağını bildiren Gakharia, 8 Şubat'tan itibaren toplu taşıma araçlarının çalışmasına izin verileceğini, aynı gün pazarların da açılacağını söyledi.

Mısırlı insan hakları örgütleri ve aktivistler, ülkede son 24 saatte polis merkezlerinde tutulan 3 siyasi tutuklunun COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Özbekistan'da cezaevindeki mahkumların yüzde 9'unun çeşitli dönemlerde COVID-19 ile enfekte olduğu bildirildi.

Malezya Savunma Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı kapsamında kuaförler, güzellik salonları ve oto yıkamacıların yarından itibaren faaliyete devam edeceğini açıkladı.