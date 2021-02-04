TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'a gitti.

Mevkidaşı Gramoz Ruçi ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, FETÖ tehlikesine karşı uyarılarda bulundu:

"FETÖ birçok Balkan ülkesinde olduğu gibi Arnavutluk'ta da mevcudiyete sahip. FETÖ terör örgütünün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine asla izin vermeyeceğiz"

Meclis Başkanı Şentop, FETÖ'nün eğitim, sağlık hizmetleri ve medya çalışmaları gibi masum maskeler ardına gizlenerek terör faaliyetleri yürüttüğüne dikkati çekti.

[Fotoğraf: AA | TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Arnavut mevkidaşı Gramoz Ruçi ile görüştü.]

Mustafa Şentop, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6-7 ocak tarihlerinde yaptığı Türkiye ziyaretinde iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldığını hatırlattı.

Turizmi geliştirecek yeni adımın haberini duyurdu.

Arnavutluk Meclis Başkanı Ruçi ise sağlık altyapısı ve deprem sonrası konut inşasında verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti.

Şentop, "Avlonya'da başkonsolosluğumuzun açılması için gerekli izinler tamamlandı. İnşallah en kısa sürede faaliyete geçecektir" dedi.

[Fotoğraf: AA | TBMM Başkanı Mustafa Şentop , Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki programı kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi.]

Arnavutluk Meclis Başkanı Ruçi ise sağlık altyapısı ve deprem sonrası konut inşasında verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti.

Meclis Başkanı Şentop, ziyareti kapsamında Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta tarafından kabul edildi.

Şentop, temasları çerçevesinde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de bir araya geldi.