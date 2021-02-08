Temsilciler Meclisi'nin 2 defa azil istemiyle suçladığı ilk ABD başkanı olan ve başkanlığı dönemindeki ilk suçlaması Senato'dan dönen Trump, şimdi daha zor bir sınava hazırlanıyor.

"İsyana teşvik" suçlaması

Süreç, 6 Ocak Kongre Baskını ve baskın sırasında 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle başladı.

Demokratların iddianamesine göre Trump, Kongre baskınında kalabalığı "isyana teşvik etmek"le suçlanıyor; sonrasında yaşanan şiddetin de "doğrudan sorumlusu" olarak gösteriliyor.



Suçlama, 13 Ocak'ta Temsilciler Meclisi'nde 197'ye karşı 232 oyla kabul edildi. Oylamada, 10 Cumhuriyetçi vekil de "evet" dedi.

Trump, Kongre'ye gitmeyecek



Trump, yargılamanın anayasaya uygun olmadığı gerekçesiyle Kongre'de gidip kendini savunmayacak.

Donald Trump'ın siyasi geleceği, 4 sene boyunca beraber çalıştığı Cumhuriyetçi senatörler tarafından belirlenecek.

Zira eski başkanın mahkum edilmesi için 3'te 2 oy çoğunluğu gerekiyor. Bu da 100 sandalyeli Senato'da 67 senatörün Trump'ın aleyhine oy kullanması demek.

Demokratlara ek olarak 17 Cumhuriyetçi senatörün de Trump aleyhine oy kullanması gerekiyor.



Trump, mahkum edilmesi halinde siyasi hayata veda edecek.