Dava, Doğu Kudüs’teki İsrail Bölge Mahkemesi'nde görüldü.



Netanyahu, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.



İsrail yasaları kabinedeki bakanların cezai suçlarla itham edildiklerinde istifa etmelerini gerektiriyor, ancak yasada başbakanın durumuna özel olarak değinilmiyor.



Netanyahu ise istifa etmeyi reddediyor.

İlk duruşma geçen yıl mayısta yapıldı

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.

Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de yine Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.