Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 10:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
İsrail Başbakanı Netanyahu, yolsuzluk davasında hakim karşısında
[Fotoğraf: Reuters]
Dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve rüşvet almaktan suçlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakim karşısına çıktı.
Dava, Doğu Kudüs’teki İsrail Bölge Mahkemesi'nde görüldü.
Netanyahu, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.
İsrail yasaları kabinedeki bakanların cezai suçlarla itham edildiklerinde istifa etmelerini gerektiriyor, ancak yasada başbakanın durumuna özel olarak değinilmiyor.
Netanyahu ise istifa etmeyi reddediyor.
İlk duruşma geçen yıl mayısta yapıldı
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.
Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de yine Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.
Sıradaki Haber
Biden’a Kudüs'teki büyükelçilik konusunda stratejik baskı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz