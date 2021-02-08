Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da denizaltı ile kargo gemisi çarpıştı
[Grafik: TRT Haber]
Japonya’nın Koçi eyaleti açıklarında Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) denizaltısı ile ticari kargo gemisi çarpıştı.
Kaza yerel saatle yaklaşık 10.50'de Koçi’nin Pasifik kıyısındaki Aşizuri burnu açıklarında meydana geldi.
Kyodo ajansının haberine göre, çarpışma sonrası 3 MSDF üyesinin yaralandığı tahmin ediliyor.
Denizaltıda hasar olmadığı raporlandı.
Konuya ilişkin Başbakanlık Ofisindeki (Kantei) Kriz İdare Merkezinde iletişim bürosu kuruldu.
Etiketler: Japonya
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