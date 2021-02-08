Covid-19 salgını ve ABD yaptırımları Küba’ya büyük bir adım attırdı.

Küba yönetimi özel işletmelerin, başka sektörlerde faaliyet göstermesine izin vereceğini duyurdu. Ülkede pek çok özel işletme, salgından ağır etkilenen turizm sektöründe çalışıyor.

Çalışma Bakanlığı izin verilenler listesinin 127'den 2 binin üzerine çıktığını açıkladı.

Kararın etkileri biraz geç görülebilir

Bakan Marta Elena Feito "Özel sektör gelişmeye devam ediyor, bu reformun amacı budur. Bu hareket özel sektörün üretici güçlerinin serbest kalmasına yardımcı olacak" dedi.

Küba'nın ekonomisiyle ilgili uzmanlar, bu adımın ülkedeki neredeyse tüm ekonomik faaliyetleri bir tür özel girişime açtığını söylüyor.

Küba'da reformların ne kadar yavaş ilerleme gerçekleştiği göz önüne alındığında, uzmanlar değişimin günlük yaşamda fark edilmesinin biraz zaman alabileceğine dikket çekiyor.

Salgın ekonomiye ağır darbe vurdu

Komünist rejimle yönetilen Küba'nın ekonomisi, salgın ve Trump yönetiminin yaptırımlarından etkilendi.

Ekonomi, geçen yıl yüzde 11 küçüldü ve neredeyse 30 yıldır en kötü düşüşü kaydetti.

Biden'ın ılımlı yol izlemesi bekleniyor

Trump yönetiminin izlerini silmekle işe başlayan Biden yönetiminin iki ülke ilişkilerinde ılımlı bir yol izlemesi bekleniyor. Ancak Biden'ın Küba konusuna öncelik vermesi beklenmiyor.