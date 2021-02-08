Wilks ve bir arkadaşı, şaka videosu için, ellerine aldıkları kasap bıçakları ile bir grubun üzerine yürüdü.



Olay karşısında panikleyen grup içerisindeki bir kişi, Wilks'e ateş etti, talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Silah taşıma izni olmayan ve Wilks'in ölümüne sebep olan kişi ise kendisini ve arkadaşlarını korumak için ateş ettiğini, şakadan haberi olmadığını söyledi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.