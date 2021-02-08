Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 12:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Soygun şakası kanlı bitti: YouTuber genç hayatını kaybetti
ABD'de 20 yaşındaki Timothy Wilks, YouTube kanalı için şaka maksatlı soygun videosu çekmek isterken vurularak öldürüldü.
Wilks ve bir arkadaşı, şaka videosu için, ellerine aldıkları kasap bıçakları ile bir grubun üzerine yürüdü.
Olay karşısında panikleyen grup içerisindeki bir kişi, Wilks'e ateş etti, talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybetti.
Silah taşıma izni olmayan ve Wilks'in ölümüne sebep olan kişi ise kendisini ve arkadaşlarını korumak için ateş ettiğini, şakadan haberi olmadığını söyledi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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